鐘の音を合図に袋に魚を詰める人たち。お客さん：これで1000円だったら元が取れた気がする。物価高の中、お得な“詰め放題”のイベントが行われているのは、東京・江東区にある豊洲市場に併設された商業施設「千客万来」です。タイやカレイなど約350匹が用意され、中には高級魚として知られるカサゴやブリも。豊洲 千客万来・多田耕志郎さん：（ブリ）この大きさだと（1匹）2500円くらい、カサゴ1500円くらい。参加費は1500円です