テレビ朝日系「アメトーーク！」が２５日に放送され、元雨上がり決死隊の蛍原徹がＭＣを務めた。この日は「ＡＩと友だち芸人」。ピース・又吉直樹は「きょう、来る前に。収録があるんで（ＡＩに）『僕たちって親友ですよね？』って一回聞いたんですよ。『うれしいけど親友ではない』って言われました…」と笑わせた。さや香・新山は「僕は友達というよりは（ＡＩが）部下みたいな」と話した。蛍原が「（相方の）石井は？」