バーガーキングは、2026年6月26日から7月2日までの1週間限定で、人気のサイドメニューがお得に楽しめるキャンペーンを開催しています。3種類から選べる期間中の各日14時から、対象のサイドメニュー3種類のうち異なる2種類を組み合わせたセットがお得に。積み上げ価格最大750円のところ、33％オフ・250円引きの500円で楽しめます。対象サイドメニュー・チキンナゲット 5ピース（単品価格280円）ジューシーな鶏むね肉をカリッと揚げ