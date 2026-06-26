山形県内で地震が起きた場合、場所によっては、震度７に達するところもあるということですが、それがどのくらいの揺れなのか。そして日ごろの備えはどういったものが求められるのか取材しました。 【写真を見る】いつ起こるかわからない巨大地震…山形では「震度7」に達するところも!?防災バッグ、家具の固定、避難場所の確認…今からできる日ごろの備えは？ 山形市の市民防災センターです。こちらでは過去に起きた地震の