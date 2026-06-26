山形県寒河江市の小学校では子どもたちが職業体験に挑戦しました。 【写真を見る】ピザ作りにさくらんぼの競りも！小学生が“小さな社会人”として職業体験未来へ進む確かな一歩に（山形・寒河江市） 働くことの大切さや将来の夢につながる学びの場で、子どもたちの世界は少し広がったようです。 Ｑ．将来なりたい仕事ある？「マッサージ屋さん！」「プロ野球選手！」「セブンイレブンの店員！」・・・ 夢は十人十色！