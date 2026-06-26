元K-1チャンピオン 小比類巻 貴之さんが、長崎市役所を訪れました。 8月に「キックボクシング」の九州大会が長崎で初開催されるのを前に、主催する「GKL＝Global Kickboxing League」のチェアマンとして訪問しました。 小比類巻さんは現役時代に、K-1で史上最多3度の優勝を果たしたキックボクサーです。 全国大会への出場切符をかけて行われるGKL九州大会は、8月23日に長崎市平和会館で開かれます。 ※詳しくは動画