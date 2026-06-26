26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比250円安の6万9360円と急落。日経平均株価の現物終値6万9360.88円に対しては0.88円安。出来高は3813枚となっている。 TOPIX先物期近は3980ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は16.64ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69360