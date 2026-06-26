サッカーFIFAワールドカップ2026。日本代表は26日のスウェーデン戦で引き分けグループステージ突破を決めました。 長崎市ではパブリックビューイングも行われました。 （荒木 陸 記者） 「決勝トーナメント進出をかけた大事な一戦を前に会場の熱気も高まっています」 （サポーター） 「日本！日本！」 森保 一監督の地元・長崎市の出島メッセ長崎で