台風の接近を前に、関東各地の自治体が警戒レベル3「高齢者等避難」を相次いで出しています。神奈川県の鎌倉市では土砂災害等のおそれがあるため、先ほど市内全域に「高齢者等避難」を出しました。「高齢者等避難」は5段階の警戒レベルのうち警戒レベル3の情報で、危険な場所にいる高齢者や体の不自由な人などに避難を始めるよう呼びかける情報です。このほか、茅ヶ崎市や相模原市、三浦市、厚木市、逗子市など、神奈川県内の多数