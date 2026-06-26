レンタルルームをバーに装い960万円を脅し取ったとして、新たにリーダー格の男が逮捕されました。 恐喝の疑いで逮捕された山下太陽容疑者（24）は去年11月、仲間と共謀し、マッチングアプリを通じて大阪市中央区のバーを装ったレンタルルームに男性（20代）を誘い出し現金を脅し取った疑いが持たれています。 このグループはバーの店員役や見張り役などに分かれ、犯行を行って