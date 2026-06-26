きのう、スクールバスが逆走し、車やバイクに衝突する事故が発生しました。事故直後の様子がカメラにとらえられていました。バスが乗用車と衝突し、バイクも巻き込まれています。きのう午後6時20分ごろ、大阪・河内長野市の交差点で、中学生や高校生を乗せたスクールバスが逆走、車やバイクに次々と衝突しました。あわせて6台が絡む事故となり、中高生ら12人が搬送され、このうち11人がけがをしました。警察は過失運転傷害の疑いで