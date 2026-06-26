■熊本市中央区黒髪/ 午前7時半■洲粼湧貴記者「熊本市中央区黒髪に来ています。降り続いた雨で白川の水量が増えているのが確認できます。流れも速いです。」 6月22日から降り続けた熊本県内の雨。26日も未明から全域で大雨となりました。■川のそばで…「（川の水が）増えるとドキッとするような恐ろしい感じがある。」■八代市／午後1時頃午前1時過ぎにかけ、1時間に48ミリの激しい雨が降った八代市では、冠水したア