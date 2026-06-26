内閣府が入る庁舎内閣府は26日、青森県で最大震度5強を観測し「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が出た4月20日の地震を受けた住民調査の結果を発表した。北海道、青森、岩手の3道県での津波警報発令後、浸水想定区域内にいた人のうち「避難しなかった」との回答が74％に上った。注意情報を踏まえて何らかの防災対応をしたとの回答は45％にとどまった。注意情報の対象となった7道県の計3800人に5月、オンラインで調査した。3