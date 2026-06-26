アメリカ・カリフォルニア州で車が通行人の脚やバイクをひき、さらに通行人に突っ込んだ。【映像】白い車が通行人の脚をひく瞬間（実際の様子）映像には、白い車が歩いている人の後ろから近づき、転んだ脚をひいて走り去る様子が。続けてガソリンスタンドの角で人にぶつかり、その後スタンド内に入ると、今度はバイクを倒して去っていく瞬間も。さらには、通報を受けた警察が追跡中にも通行人に向かって突っ込んでいった。別