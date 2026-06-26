ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は26日、4日間の予選が終了した。馬場貴也（42＝滋賀）が4日目5Rを押し切って、初日9R以来となる2勝目をゲット。準優勝戦の白カポック獲得に成功した。「スタートは様子を見ながら行ったけど、伸びられることはなかった。本体に助けられている」と改めて相棒82号機に感謝の言葉を送り「バランスが取れて、しっかりしている」と語る。しかし「本体を組み直しがてら、リ