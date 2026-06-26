「あのちゃん」こと、歌手あのが3日、都内で「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（福田雄一監督、26日公開）初日舞台あいさつに登壇した。同作は吉崎観音氏が手がける漫画が原作で、シリーズ16年ぶりの劇場アニメ。あのは同作のオープニング曲と主題歌を担当し、研究員のロボ役を務めた。タイトルにちなみ、最近起きた危機的な出来事についてトーク。「最近ゴミを捨てたんですけど、ごみ捨て場に行