香川県庁 台風7号の接近に伴う天候悪化を考慮し、香川県など四国4県と四国経済連合会が27日、難波御堂筋ホール（岡山・中央区）で予定していた「四国UIJターン・インターンシップフェア」が中止となりました。 2028年3月卒業予定の大学生や大学院生らを対象にした就職イベントです。香川県からは、県と百十四銀行、タダノ、大倉工業など9社が参加する予定でした。 香川県によりますと、代わりのオンラ