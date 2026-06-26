第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の徳島大会の組み合わせ抽選会が２６日、行われた。２９チームが出場。７月７日に開幕し、１１日から１回戦を行う。順調に日程が消化されれば、決勝は７月２７日に行われる。センバツ出場の阿南光は第１シードで２回戦から登場。阿南高専と名西の勝者と対戦する。阿南光は小田、貝出、岩代の三本柱が競争を経て盤石の投手陣を形成。４７年ぶりに春を制した海部と