news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「俳優・村上虹郎さん書類送検女性に暴行しケガさせたか」についてお伝えします。◇俳優の村上虹郎さん（29）が、女性に対する傷害の疑いで書類送検されたことがわかりました。被害に遭ったのは、村上さんが当時交際し、同居していた女性です。捜査関係者によりますと、村上さんは2024年3月から5月にかけて東京・渋谷区の自宅で、女性の顔を殴ったり、髪の毛をつかみ頭を窓に