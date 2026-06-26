ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は26日、4日間の予選が終了した。4日目4Rの関浩哉（31＝群馬）は、枠なり6コースから最内を突いてバック2番手。2マークを全速で回ると、事故艇があった2周1マークは逃げた佐藤翼に続いて、そのまま2番手でゴール。得点率6.33の13位で準優出一番乗りを決めた。3日目12Rから実戦足が上昇中で「レースがしやすい。自分のスタイルに向いている」と納得の様子。3月初めに男