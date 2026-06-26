グループステージ2位で突破した日本代表。次の決勝トーナメント初戦の相手はブラジルに決まりました。現地のアメリカ・ダラススタジアムから遠藤玲子キャスターが中継でお伝えします。ブラジルはサッカー王国。ワールドカップ23大会連続、ワールドカップ始まってからずっと連続出場している唯一の国で、優勝回数は過去最多の5回です。日本との対戦成績は日本が1勝11敗2引き分けということですが、この1勝というのが2025年に行われ