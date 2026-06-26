26日午前、秋田市下北手宝川の県道で普通乗用車同士が衝突し、2人が大けがをしました。秋田東警察署の調べによりますと26日午前10時ごろ、秋田市下北手宝川字姥ヶ沢の県道を秋田市河辺方面から秋田市広面方面に走っていた普通乗用車が、対向してきた普通乗用車と衝突しました。この事故で、対向してきた普通乗用車を運転していた八郎潟町の83歳の男性が首の骨を折る大けが、同乗していた八郎潟町の84歳の女性が胸の骨を折る大けが