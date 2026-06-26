39歳を迎えた今もサッカー界はアルゼンチン代表FWリオネル・メッシを止めることが出来ないでいる。2026W杯でも絶好調で、グループステージ2試合で早くも5ゴールを奪っている。どうやってメッシを止めればいいのか。完璧な方法など無いだろうが、アーセナルでDFとして活躍したマーティン・キーオン氏は徹底的にマンマークするしかないと語る。「一人の選手にメッシを徹底的にマークさせるしかない。マークに付く選手を犠牲にし、メ