毎年6月に北海道・千歳市で開催されている人気のマラソン大会「千歳JAL国際マラソン」のホームページで、運営役員やボランティアの氏名などの個人情報が、外部から閲覧可能な状態だったと同大会の実行委員会が2026年6月26日、発表しました。これまでに個人情報が悪用される被害は確認されていません。実行委によりますと、個人情報が記載された内部資料は専用のウェブページに掲載され、関係者に配られたQRコ