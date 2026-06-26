第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の香川大会の組み合わせ抽選会が２６日、行われた。３６チームが出場。７月５日に開幕し、１０日から１回戦を行う。順調に日程が消化されれば、決勝は７月２５日に行われる。センバツ８強の英明と春季県Ｖの高松商の一騎打ちの様相だ。英明は１１日に香川中央と対戦、高松商は１１日に坂出工と対戦する。英明は冨岡、松本倫、吉川と投手陣も安定し２年ぶり夏に視