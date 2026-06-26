梅雨前線の影響で熊本県内は、26日未明に大雨となりました。 【写真を見る】未明の熊本に迫った"線状降水帯” 発生なくとも平年1か月分の雨ピーク越えても土砂災害に要警戒 今週、長く続いた雨のピークは過ぎましたが、引き続き土砂災害に注意が必要です。 線状降水帯は発生しなくても・・・ 阿蘇市は未明に雨が強まり、1時間に55.5mmの非常に激しい雨が降りました。 午前0時過ぎに、気象台は熊本地方と阿蘇地