福岡地検福岡市総合図書館で2月、男女3人が刺された事件で、福岡地検は26日、うち男女2人に対する殺人未遂などの罪で、同市早良区の無職吉井辰夫容疑者（61）を起訴した。男性警備員に対する殺人未遂容疑は不起訴とした。地検は不起訴理由を「証拠を慎重に検討した結果」とした。地検は3〜6月に鑑定留置を実施。刑事責任能力があると判断した。認否は明らかにしていない。起訴状によると、2月19日午後7時50分ごろ、早良区に