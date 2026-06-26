【モデルプレス＝2026/06/26】フリーアナウンサーの新井恵理那が6月25日、自身のInstagramを更新。手作りのアクセサリーを披露し、反響が寄せられている。【写真】36歳美人アナ「配色が綺麗」七宝焼の手作りペンダント◆新井恵理那、手作りペンダント公開新井は「七宝焼の新たなペンダントトップ、完成〜！」「焼きたては『え、この色！？』と毎回ちょっぴり不安になるのですが…冷めるにつれて少しずつ本来の色が現れてきて、『よ