高知市消防局は今年（2026年）1月酒気帯び運転で検挙され罰金30万円の略式命令を受けた27歳の消防士を、6月26日付けで懲戒免職処分としました。懲戒免職処分となったのは、高知市消防局の消防士で総務課付きの山田展主事（27歳）です。高知市消防局によりますと、山田主事は今年1月25日の午前6時頃、酒を飲んで車を運転中、高知市山ノ端町の交差点で信号待ちの間に眠り込み、「青信号で発進しない車がいる」との通報を受けて警察官