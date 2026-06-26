「西武−日本ハム」（２６日、ベルーナードーム）台湾プロ野球統一ライオンズとのコラボレーションイベントが開催され、統一ライオンズ公式ダンスパフォーマンスチーム「Ｕｎｉ−ｇｉｒｌｓ」がダンスを披露した。ファンからは「かわいい台湾チア」「チアのガタイいいっすねぇ」「台湾のチア来てるやん！」と反応があった。西武は統一ライオンズと以前から交流があり、林安可外野手の前所属球団でもある。また、２０１６年