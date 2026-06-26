台風の接近を前に交通にも影響が出ています。 【写真を見る】【交通情報】“ダブル台風”東海地方への影響は？ あす東海道新幹線は始発から全線で運転見合わせの可能性 空の便はすでに欠航も JRは東海道線と紀勢線で、一部で遅れや運休が出ているほか、きょう(26日)このあと名古屋を発着する特急しらさぎはすべて運休です。 また、東海道新幹線はおおむね平常通り運行していますが、27日は始発から全線で運転見合わせや運休など