2030年代前半に移転を目指す、中日ドラゴンズの2軍拠点について、名古屋市が誘致に向け準備を進めていることがわかりました。 【写真を見る】中日ドラゴンズの2軍拠点 名古屋市も誘致に向けて準備 移転先の自治体は来年5月頃に決定 ドラゴンズの2軍拠点は、名古屋市中川区にある「ナゴヤ球場」の老朽化のため、2030年代前半に移転する予定です。 5月27日から球団などが、移転先となる自治体からの公募を始め、条件はバンテリン