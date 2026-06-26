スーパーで売られるコメ5キロの平均価格は5週ぶりに値上がりし、3590円となりました。農林水産省によりますと、今月15日から21日に全国のスーパーで販売された5キロあたりのコメの平均価格は、前の週より2円高い3590円でした。5週ぶりの値上がりとなりましたが、農水省は要因について、「今まで安くなっていた銘柄米の価格が少し戻したが、全体としては値下がりの傾向が続いている」と分析しています。業者間の取引価格の代表的な