ボートレース平和島の得点率制、4日間シリーズの3日目が26日に行われ、優出メンバーが決定した。滋賀支部のホープ沢田尚也（27＝滋賀）が3Rを2コース差し、7Rを5コース捲り差しから2マーク好さばきで先行する広次修を抜いて連勝。2日目12Rから3連勝で優出を果たした。「3日目前半が一番良かった。後半は違うペラ調整を試してみたけどちょっと違いましたね。でも、方向性はつかめた。出足はしっかりして仕上がれば上位級」と