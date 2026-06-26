27日（土）にかけて、台風7号・8号の「ダブル台風」が日本列島を直撃するでしょう。すでに梅雨前線の影響で大雨となっているところもあり、さらなる大雨に厳重な警戒が必要です。【CGで見る】台風7号と8号の進路図27日(土)夜までの雨の予想ダブル台風が北上 東日本に上陸の可能性も台風7号・8号は27日（土）にかけて北上し、日本列島にかなり接近するでしょう。これらの台風は東日本に上陸する可能性もあります。先に近づく