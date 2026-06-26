NMN点滴などのエイジングケア・予防医療を行う新宿駅三丁目クリニックは、エイジングケアに興味・関心のある40代以上の男女308人を対象に「実年齢より若く見える40歳以上の女性芸能人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【全ランキング結果を見る】2位：石田ゆり子2位は、俳優の石田ゆり子さんでした。年齢を重ねても変わらない透明感や、自然な若々しさに触れた回答が多