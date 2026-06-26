台風7号と台風8号が接近しています。三重県では、梅雨前線の影響ですでに雨の量が多くなっている所があり、土砂災害や、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。台風7号は27日昼すぎから夕方にかけて三重県へ最も接近する見込みです。また、台風8号は27日午前に東日本の太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあります。台風の北上に伴い暖かく湿った空気が梅雨前線に流れ込み大気の状態が非常に不安定となるため県