三重県庁では26日、台風の接近に備え知事や関係する部長、津地方気象台の担当者らが集まって会議が開かれ県内の影響や今後の対応について確認しました。オンラインで出席した一見知事は、雨が続き土砂災害の危険性が高まるおそれがあることを念頭に、市や町、関係機関と密に連携することを指示したうえで、県民に対し、次のように呼びかけました。一見知事は「避難指示を市町が出す可能性があります。よく確認をしておいていただい