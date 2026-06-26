台風の接近を前に三重県内でも土のうを提供するなど各地で準備が進められています。伊勢市では台風の接近を前に災害に備えてもらおうと市内4カ所で市民に提供する土のうを無料で用意していて、1世帯あたり10個まで受け取ることができます。過去に、台風による大雨で被害を受けた伊勢市楠部町。2019年には道路や田畑、楠部団地が冠水しました。シャッターの隙間をコーティングして水の侵入を防ぐ対策や、建築物の鉄骨などを製造して