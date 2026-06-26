lynch.が、7月1日にリリースするニューアルバム『CLIMAX』の全曲視聴映像を公開した。 （関連：【映像あり】lynch.、ニューアルバム『CLIMAX』全曲視聴映像） 本作は、最高潮、最高点を意味する“CLIMAX”をタイトルに掲げ、バンド史上最も激しくアグレッシブな熱量に満ちたアルバムとなっている。 また、本作のリリースを目前に控えたカウントダウン企画として、6月27日より4夜連続でアルバム収