大雨被害による、集団移転計画に進展です。 【写真を見る】戸沢村・蔵岡地区の「防災集団移転計画」に国土交通大臣が同意総事業費約59億円で2031年までの完了目指す（山形） おととし７月の記録的な大雨で地区の大部分が浸水した山形県戸沢村蔵岡地区の防災集団移転計画に国土交通大臣が同意したことがわかりました。 戸沢村蔵岡地区ではおととし７月、記録的な大雨で地区の大部分が浸水し地区全体が安全性の高い場所に移転す