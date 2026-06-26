俳優の村上虹郎さん（29）が、当時交際していた女性に暴行を加えケガをさせたとして書類送検されたことを受け、所属事務所がコメントを発表しました。■村上さんの所属事務所コメント全文現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです。今後の活動については、これから協議をしてま