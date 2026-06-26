「西武−日本ハム」（２６日、ベルーナドーム）日本ハムが先制した。初回２死、レイエスが西武先発・高橋光の外角高めの１５３キロ直球を右翼席中段に運ぶ１８号ソロとした。これで１７試合連続安打、３試合連続本塁打と絶好調。「首位のチームに勝てば、１つでも順位を上げられるチャンスだと分かっている。チームをプレーオフに連れていくために、すごく気合が入っている状態なんだ。今、野球人生で１番集中できているので