証券取引等監視委員会が入る中央合同庁舎7号館＝東京・霞が関米金融大手ゴールドマン・サックス海外子会社に務めていた外国籍の30代男性が、同社日本法人の情報を基にインサイダー取引をしたとして、証券取引等監視委員会は26日、金融商品取引法違反の疑いで、課徴金1899万円を納付させるよう金融庁に勧告した。監視委によると、元社員の男性は、2021年9月の道路舗装大手NIPPO（東京）の株式公開買い付け（TOB）を巡り、日本法