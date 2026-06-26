最新のコメの平均販売価格が発表され、2週連続で3500円台となりました。【映像】コメの平均販売価格が2週連続で3500円台に農林水産省によりますと、6月21日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメの平均価格は5キロ当たり3590円で、前の週から2円値上がりしました。小幅ながら5週間ぶりの値上がりです。その一方で、2週連続の3500円台となり、2025年産米の供給過剰を背景とした値下がり傾向は今後も続く