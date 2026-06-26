ヤクルト・長岡秀樹内野手が２６日、神宮球場で販売されている自身のコラボグルメ「ひできが愛するｍｅｎｍｅｎまぜそば」（１４５０円）を報道陣に振る舞った。具材は肉厚のチャーシュー、もやし、うずらの卵などで、麺とタレの相性も抜群の一品。神宮球場外周のキッチンカーで出店している「野球界らーめん部ｍｅｎｍｅｎ」で販売されており、中日戦の中止決定後、長岡も店頭に姿をみせた。他にも内山、木沢、丸山和、高橋、