◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は２６日、日本とスウェーデンが対戦したサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグについて報じた。コメンテーターの北斗晶は「実際私はサッカーはそんなに詳しくないんですよ。ただあまりにもみんな盛り上がってるんで興味が出てくるじゃないですか。見てたらこんなにド