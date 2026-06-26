Ｊ１清水は２６日、ブルガリア代表出身ＦＷアフメド・アフメドフが、移籍に向けた契約交渉中のため、チームを離脱。６月２８日から始動するチームの活動には参加しないと発表した。アフメドフは２０２５年に清水に加入し、初年度はＪ１リーグで９試合に出場した。今季の明治安田Ｊ１百年構想リーグでは、５月６日のＣ大阪戦で１年ぶりに公式戦出場を果たしたが、出場は３試合にとどまっていた。