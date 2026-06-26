６月２６日の園田競馬は馬場コンディション不良のため、８Ｒ以降を中止した。前日から降り続く雨の影響で馬場状態が極端に悪化し、回復の見込みがなく取りやめとなった。この日はナイター開催で、１Ｒから不良馬場で行われていた。なお、８Ｒ以降に購入した勝ち馬投票券は全て返還となる。