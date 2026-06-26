【モデルプレス＝2026/06/26】歌手の工藤静香が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。メイク中のショットを公開し、話題になっている。【写真】キムタクの56歳妻「造形美」メイク完成前の写真◆工藤静香、メイク中ショット披露工藤は「筆ありがとう」とコメントを記し、メイクしている途中の姿を公開。コンシーラーを筆で塗ってもらっている様子で、艶のある素肌が際立っている。◆工藤静香のメイクショットが話題この投稿